Интер се притеснява от конкуренцията за подписа на френски национал

Интер отдавна планира офанзива за привличането на френския национал - Маркюс Тюрам, но проточилите се преговори може да се окажат проблем за клуба. 90min дори твърди, че на „Джузепе Меаца“ изпитват сериозни притеснения, че нападателят може и да не се озове в тима на Симоне Индзаги.

25-годишният нападател е желан горещо от Манчестър Юнайтед, особено след пропадането на сделката за Коди Гакпо, който избра Ливърпул в началото на седмицата.

Тюрам междувременно защитава цветовете на Борусия Мюнхенгладбах през изминалите почти 3 сезона, но фактът, че баща му е Лилиян Тюрам несъмнено го превръща в апетитна хапка за италианския футболен елит.

Inter Milan are trying to fight off competition from several Premier League clubs for Borussia Monchengladbach forward Marcus Thuram. (90min) pic.twitter.com/Qzq3oXY0dC