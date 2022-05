Челси вече мисли за Шампионската лига, а Лийдс Юнайтед за Чемпиъншип

Лийдс Юнайтед инкасира нова загуба, като този път отстъпи с 0:3 на Челси, за да може и двата клуба да затвърдят позициите си в класирането на Висшата лига.

„Белите“ почти със сигурност ще изпаднат обратно в Чемпиъншип, ако някакво чудо не спре Бърнли в похода му за оцеляване до края.

„Сините от Стамфорд Бридж“ пък излязоха от мини-кризата, за да сложат край на серията от 3 поредни мача без успех. Така разликата с четвъртия - Арсенал, отново е 4 точки преди „лондонското дерби“ с Тотнъм в четвъртък.

Попаденията в срещата вкараха Мейсън Маунт, Кристиян Пулишич и Ромелу Лукаку, а Даниел Джеймс си изкара червен картон в 24' за изключително грубо нарушение срещу Матео Ковачич, което дори доведе до принудителната смяна на хърватина.

