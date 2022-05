Хеттрик на Винисиус подписа билетите на Леванте за Сегунда Дивизион

Реал Мадрид разгроми с 6:0 отбора на Леванте, като така официално изпрати „прилепите“ в Сегунда Дивизион два кръга преди края на шампионата в Испания.

Винисиус Жуниор вкара хеттрик в мача, а Лука Модрич стори същото, но от асистенции. Ферлан Менди, Родриго и Карим Бензема добавиха по едно попадение.

😍☝️ FIRST HAT-TRICK FOR THIS GUY! #RealMadridLevante pic.twitter.com/BrER5UkZMs