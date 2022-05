Феновете на Аякс удавиха титлата в 65 хил. бири

Новопровъзгласеният шампион на Нидерландия - Аякс, може да се похвали не само с триумфа на своите играчи на терена, но и с постижението на своите фенове на трибуните, след като букмейкъра Oddschanger обяви, че е поставен нов рекорд по изпити бири на трибуните на „Йохан Кройф Арена“.

65 000 халби от пенливото пиво са били изпити по време на мача срещу Хееренвеен, въпреки че капацитетът на стадиона е малко над 51 хил. седящи места.

Амстердам без съмнение се слави като една от световните столици на бирата.

Ajax fans drank a record amount of beer during the championship game against Heerenveen on Wednesday.



Over 65.000 large beers were served.



🍻🍻🍻 pic.twitter.com/Yb4cWjqa1h