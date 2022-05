DW избра своите топ 3 за най-красивите голове през сезона в Първа Бундеслига (ВИДЕО)

Сезон 2021/22 в Първа Бундеслига официално приключи, Байерн Мюнхен отново е шампион, а Гройтер Фюрт и Арминия Билефелд изпаднаха към втория ешалон. Общо 954 попадения бяха отбелязани в 306-те мача, а DW подреди топ 3 на най-красивите от тях.

На трето място телевизията постави гола на Ерлинг Холанд срещу Майнц 05 през първия полусезон, когато норвежецът прехвърли акробатично вратаря - Грегор Кобел за крайното 3:1 в полза на Борусия Дортмунд.

Втори пък е Никлас Дорш, който стреля от почти 30 метра в сглобката на вратата на Кьолн. Халфът изстреля кълбото с над 100 км/ч, за да препарира съперника. Аугсбург спечели мача с 0:2.

И №1 в класацията е Герит Холтман. Нападателят на Бохум мина през целия отбор на Майнц през цялата половина на съперника, за да може в крайна сметка сам да открие резултата при победата с 2:0 за тима си.

Как оценявате вие тези три попадения? А може би имате свои предложения за най-красив гол в германския елит.

