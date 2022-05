Дузпи решиха юбилейния 150-и финал в историята на ФА Къп

Челси и Ливърпул имаха нужда отново от дузпи, за да решат спора помежду си, но този път залогът бе ФА Къп. За трета поредна година „сините от Стамфорд Бридж“ стигат до пряк спор за купата, но за трета поредна година си тръгват с празни ръце.

Сезар Азпиликуета и Мейсън Маунт изпуснаха ударите си от бялата точка, докато за „мърсисайдци“ Садио Мане не намери начин, за да преодолее сънародника си Едуар Менди.

В крайна сметка резултатът бе 5:6 в полза на „червените“ и трофей №2 през сезона вече е факт за Юрген Клоп и компания.

В редовното време двата тима имаха достатъчно възможности, за да решат спора още тогава, но липсата на точност в ударите на Лукаку и Диаз лиши срещата от голове. На два пъти и гредите помогнаха на „сините“, така че можем да твърдим, че символичните гости бяха по-близо през цялото време.

Лошата новина все пак за Ливърпул е, че Мохамед Салах се контузи и бе сменен още в средата на първата част, като предстои да разберем дали състоянието му ще го извади от финала и за Шампионската лига след две седмици, защото египтянинът се държеше за слабините, когато седна на земята. Върджил ван Дайк също бе заменен в продълженията, но при него нямаше видима причина, освен може би умората.

Сега пред гранда от Мърсисайд остава да изведе битката във за титлата във Висшата лига докрай, докато Челси има нужда само от точка, за да си гарантира третото място в шампионата преди да се отдаде на кратка лятна ваканция.

