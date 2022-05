Дузпа в 8-та минута от 4 продължение доближи Тотнъм до Шампионската лига

Тотнъм спечели с 1:0 домакинството си на Бърнли в предпоследния кръг от Висшата лига и така си върна, макар и временно, четвъртото място в класирането.

Успехът дойде след поредното изключително спорно решение на съдиите в английския шампионат. „Шпорите“ получиха дузпа в 8-та минута от обявените 4 продължение на първата част за нарушение, което всяка седмица се отсъжда по различен начин за различните отбори. Давинсон Санчез изрита в наказателното поле на гостите една топка, колкото може по-високо, а непосредствено до него бе Ашли Барнс с разперени ръце. Кълбото се плъзна по ръката на нападателя, ВАР се намеси и дузпата бе отсъдена, за да може Хари Кейн да вкара единствения гол в мача.

Тук веднага ни изскача в съзнанието една ситуация в мача между Евертън и Манчестър Сити през февруари, когато Родри удари далеч по-очевидно топката с ръка в наказателното си поле и то без да бъде притесняван от съперник или дистанцията между топката и ръката, но след дълго преглеждане с ВАР никой не посмя да отсъди нарушението срещу „гражданите“.

Three more points



One game to go pic.twitter.com/nf93UpKnVu