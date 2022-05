Една от най-популярните двойки в света на тениса ще си имат момиченце

Гаел Монфис и Елина Свитолина несъмнено са една от най-популярните двойки в света на тениса и категорично можем да кажем, че са един за друг, пише tennis.bg.

Монфис и Свитолина винаги са внасяли нужната щипка забавление в професионалния тенис и са обичани от феновете по целия свят, тъй като неизменно създават огромни количества положителна енергия покрай себе си и задължително подхождат с уважение към съперника.

Любовта на тенисистите процъфтява в края на 2018-а година, когато украинката е на почивка в Париж и Гаел спонтанно решава да я покани на по питие в бар, а останалото е история. Двойката имаше и трудни моменти, защото се раздели за малко в началото на 2021-ва, но връзката им бързо беше подновена и се стигна до годеж само няколко месеца по-късно, като сватбата им също не закъсня и те официално станаха семейство на миналия 27 юли.

Преди няколко дни пък Елина Свитолина обяви, че ще продължи да отсъства от кортовете и по време на Ролан Гарос, което повдигна темата дали бившата номер три не е бременна. Днес най-после получихме отговора на този въпрос и той е положителен. Бъдещият татко сподели прекрасната новина в социалните медии, публикувайки изображение със следния текст: "Със сърце, пълно с любов и щастие, с удоволствие съобщаваме, че очакваме момиченце през октомври", гласи изявлението на французина.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/LernKW9Seq