Нюкасъл уби мечтата на Арсенал за завръщане в Шампионската лига

Нюкасъл Юнайтед свали Арсенал от облака на мечтите, върху който летеше клуба от януари насам, побеждавайки го с 2:0 в последния двубой от предпоследния кръг във Висшата лига.

Бен Уайт си вкара автогол в началото на втората част, а Бруно Гимараеш удвои пет минути преди края, за да ознаменуват много по-добрата игра на „свраките“ от тази на съперника.

„Артилеристите“ изглеждаха безпомощни в хода на почти целия мач, като само няколко спорадични удара дадоха известна надежда за нещо повече от гостуването на „Сейнт Джеймсис Парк“. Това обаче не бе достатъчно.

