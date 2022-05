Ливърпул с обрат дори без Салах, Мане и ван Дайк

Саутхамптън и Ливърпул завършиха 1:2 в предпоследния кръг от Висшата лига, за да видим настина битка до последния възможен момент за титлата в шампионата.

Нейтън Редмънд откри резултата за домакините в 13', въпреки че гостите имаха претенции за нарушение срещу Диого Жота.

Бившият играч на „светците“ - Такуми Минамино, изравни до средата на първата част, а Жоел Матип вкара с глава след корнер за пълния обрат в полза на „мърсисайдци“.

За състава на Юрген Клоп отсъстваха големите звезди Садио Мане, Мохамед Салах и Върджил ван Дайк, поради леки травми, но ето, че и без тях отборът е способен да побеждава.

През идния уикенд Ливърпул приема Уувърхамптън, а Манчестър Сити ще е домакин на Астън Вила, докато дистанцията между лидерите е само 1 точка, а головата им разлика е +72 за „гражданите“ и +66 за „червените“.

