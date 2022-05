Какво трябва да знаем преди големия финал в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Рейнджърс?

Ето, че дойде време и да се насладим на първия голям финал в европейския футбол за годината, където германският Айнтрахт Франкфурт ще спори за титлата в Лига Европа с шотландския Рейнджърс. В следващите редове ще се постараем да ви представим всичко по-важно преди срещата, за да сте максимално подготвени с любопитни факти за своите приятели пред телевизора.

Мачът ще се проведе в Испания на стадион „Рамос Санчез-Писхуан“ от 22:00 часа българско време.

Това ще е втора среща в историята между двата тима. Първата е през сезон 1959/60, когато в полуфиналите за Купата за носителите на национални купи „орлите“ печелят с общ резултат 12:4, което и до днес си остава един от най-резултатните сблъсъци в историята на предшественика на Шампионската лига. През същия сезон се играе и „Ел Класико“ на 1/2-финалите, а Реал Мадрид стига до трофея след 7:3 във финала срещу Айнтрахт.

Мнозинството от читатели на страницата на UEFA предвиждат успех за Рейнджърс този път, като съотношението в гласовете е 72:28 в полза на шотландците.

Франкфурт стигна до финала, печелейки Група D в началото на сезона с актив от 12 точки и голова разлика 10:6. След това Реал Бетис бе отстранен на 1/8-финалите с 3:2, а кръг по-късно големият фаворит - Барселона, преклони глава след общ резултат 4:3 в двата мача. На полуфинала германците се изправиха срещу английския Уест Хям Юнайтед, но и там се справиха с 3:1. До момента водещ голмайстор на тима е Даичи Камада с 5 попадения.

We're looking forward to a great atmosphere in Sevilla! 🦅🎉#SGEuropa #SEVILLJAAAAA #SGERFC pic.twitter.com/KZ5AGQVWjl