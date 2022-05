Бербатов се разписа срещу Ливърпул

Димитър Бербатов вкара единствения гол за ветераните на Манчестър Юнайтед, които отстъпиха с 1:3 на ветераните на Ливърпул в благотворителен мач под надслов "Легендите на Севера".

На "Олд Трафорд" бившият български национал вкара от дузпа в 50-ата минута, за да изравни резултата. Само три минути преди това испанецът Луис Гарсия даде преднина на Ливърпул, а другите два гола за мърсисайдци бяха реализирани от чилиеца Марк Гонсалес.

През септември двата отбора ще изиграят още един мач на легендите, като домакин този път ще бъде Ливърпул. След края на срещата от Манчестър Юнайтед обявиха, че са събрали 1,3 милиона лири, които ще бъдат използване за благотворителни каузи.

