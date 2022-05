Арсенал живна, но Тотнъм отвя Норич и мястото в Шампионската лига е негово

Арсенал и Тотнъм успяха някак да доведат битката за топ 4 до самия край на шампионата, но в крайна сметка „шпорите“ ще са лондонският тим, който ще представлява Англия в Шампионската лига догодина.

Отборът на Антонио Конте отвя с 0:5 Норич Сити, благодарение на попаденията на Деян Кулушевски (2), Хьон-мин Сон (2) и Хари Кейн.

„Артилеристите“ също се съживиха, но прекалено късно, за да победят с 5:1 отбора на Евертън. Габриел Мартинели откри от дузпа, а по един път се разписаха Еди Нкетиа, Седрик Соареш, Габриел Магаляеш и Мартин Йодегор. Почетното попадение за „карамелите“ пък бе дело на Дони ван де Бек.

9 - Harry Kane has scored nine goals on the final day of Premier League seasons, the joint-most in the competition’s history alongside Andrew Cole and Les Ferdinand. Legacy. #PL pic.twitter.com/wfAc2xp5UD