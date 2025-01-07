Славия замина за лагера си в Анталия

Кузман Илиев за частните пенсионни фондове: Там има 25 млрд., как да не ги вземем, как да не ги национализираме

"Докато не се изхаби фискалният резерв, привидно няма драма. Драмата е дългосрочна за това, че всъщност се правят много сериозни разходи, които н ...