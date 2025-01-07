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Славия замина за лагера си в Анталия

Славия замина за лагера си в Анталия

7 Януари, 2025 21:43 220 0

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Групата е от 27 футболисти

Славия замина за лагера си в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия заминава на лагер в Анталия, Турция с група от 27 футболисти. Новите попълнения Айкут Рамадан и Ивайло Найденов са в състава, воден от треньора Златомир Загорчич. В отбора са още и юношите на клуба Владимир Драганов, Марко Милетич и Борис Тодоров.

“Белите” ще се подготвят в турския курорт до 25 януари.

Групата на Славия:

Георги Петков, Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Жордан Варела, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Ивайло Найденов, Чунг До, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Денислав Александров, Кристиян Балов, Емил Стоев, Айкут Рамадан, Васил Казълджиев, Роберто Райчев, Владимир Николов, Карл Фабиен, Любомир Костов, Владимир Драганов, Марко Милетич, Борис Тодоров.


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