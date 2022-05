Изпратихме поредния вълнуващ сезон във Висшата лига - как изглежда крайното класиране?

Английската Висша лига официално приключи днес и голямата новина е, че Манчестър Сити имаше нужда от цели 93 точки, за да изпревари Ливърпул за титлата. Освен това имаме отговор и на всички останали въпроси, които всички си задаваме в началото на всяка нова кампания. Нека проверим и какво ни отговориха клубовете.

Споменахме вече, че „гражданите“ покориха върха с 93 точки и голова разлика от 99:26. На второ място останаха „мърсисайдци“ с 92 пункта, 94:26, а чак на цели 19 точки от челото финишира Челси със 74 точки, 76:33. Тотнъм пък си завоюва четвъртото място със 71 пункта, 69:40.

Арсенал (69) и Манчестър Юнайтед (58) ще представляват страната в Лига Европа през идната кампания, а Уест Хям Юнайтед (56) заминава за Лигата на конференциите.

Изпадналите клубове към Чемпиъншип са Норич Сити (22), Уотфорд (23) и Бърнли (35), като „виненочервените“ се свлякоха в последния ден, защото Лийдс Юнайтед (38) победи Брентфорд (46) с 1:2, за да изплува от блатото.

Голмайсторският приз ще бъде споделен тази година между Мохамед Салах и Хьон-мин Сон, които вкараха по 23 попадения за своите отбори. С най-много асистенции обаче е египтянинът - 13.

Най-добрият домакин се оказа отборът на Ливърпул, който не допусна нито една загуба на „Анфийлд“ и спечели 49 точки, 49:9. Логично при гостуванията Манчестър Сити доминира с 46 точки, 41:11.

WE ARE STAYING UP!!! pic.twitter.com/ApxMFL9s0H