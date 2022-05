Още един германски тим смени старши-треньора си

Хофенхайм официално се превърна в поредния елитен германски клуб, който прави треньорски рокади веднага след края на сезона. Себастиан Хьонес бе уволнен, за да може да негово място да дойде Андре Брейтенрейтер, научихме от клубния уебсайт.

48-годишният специалист пристига със статута на шампион с отбора на Цюрих в швейцарската Суперлига.

В миналото той е работил още за Падерборн, Шалке 04 и Хановер 96, като сега изглежда иска отново да се докаже в Първа Бундеслига.

"The #TSG principles, playing on the front foot, being courageous, flexible and pro-active, absolutely match my vision of the game. Therefore, I am excited about our future together and my return to the Bundesliga."



