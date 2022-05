Пропадна сделката за продажбата на Милан

Продажбата на италианския гранд Милан пропадна, след като инвестиционният фонд Elliott не успя да стигне до споразумение с Investcorp, научихме от Reuters.

„Имахме разговор с Elliott за потенциалната ни инвестиция в Милан. В опита ни да сключим премиум сделка не успяхме да стигнем до търговско споразумение. Така и двете страни решихме да прекратим разговорите. Пожелаваме на Милан всичко най-добро през следващия и предстоящите сезони“, написа изпълнителният директор на Investcorp - Мохамад Ал Арди, в Twitter.

Това означава, че американската инвестиционна компания ще продължи да оздравява финансовото състоянието на „росонерите“, докато не се появи друг по-сериозен купувач, който да поеме финансите на новопровъзгласения италиански шампион.

