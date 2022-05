Ювентус и Ди Мария се срещат в Лондон, за да уговорят трансфера

Анхел Ди Мария може съвсем скоро да бъде представен за футболист на италианския Ювентус, след като договорът му с ПСЖ изтече след месец. Спортният журналист Николо Шира съобщи днес в социалните мрежи, че двете страни са си уговорили среща на неутрална земя - в Лондон.

34-годишният нападател е изпратил своя агент, за да се изгладят всички детайли около едногодишния му контракт. Смята се, че той очаква не по-малко от €7 млн. за услугите си, така че това обяснява по-деликатните преговори.

Ди Мария би могъл да се превърне в титуляр за „старата госпожа“, защото през изминалата кампания бе очевидно, че дясната зона на атаката представлява проблем за Масимилиано Алегри в отсъствието на Федерико Киеза. Младият италианец получи тежка контузия, която го извади на практика от целия сезон 2021/22, а Алваро Мората го заместваше със спорен успех.

Expected a new meeting between #Juventus and Angel #DiMaria’s agent on Wednesday in London. #transfers https://t.co/8sRbY5dUGL