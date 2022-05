Четирима души от шампионите намериха място в идеалните 11 за годината в Шампионската лига

УЕФА официално представи идеалната единайсеторка за изминалия сезон 2021/22 в Шампионската лига, като четирима играчи на Реал Мадрид намериха място сред най-добрите.

Съвсем очаквано Карим Бензема води атаката, а до него е Винисуис Жуниор. В центъра на терена място намира Лука Модрич, докато на вратата на Тибо Куртоа.

Любопитен е фактът, че представителите на английската Висша лига преобладават в този въображаем тим. Там са Фабиньо, Андрю Робъртсън, Върджил ван Дайк и Трент Алекзандър-Арнолд от Ливърпул, Антонио Рюдигер от Челси и Кевин де Бройне от Манчестър Сити.

Единствено Килиан Мбапе придава цвят на перфектните 11 за УЕФА, тъй като е представител на френския ПСЖ.

Осезаема е липсата на Жоао Кансело от тима на „гражданите“, както и тази на Пау Торес от Виляреал. Двамата изиграха някои страхотни мачове в турнира преди отборите им да отпаднат в елиминациите.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R