Тотнъм официално представи новата си звездна покупка

Иван Перишич официално подписа 2-годишен контракт с английския Тотнъм, след като напусна италианския Интер със свободен агент.

33-годишният хърватин се превърна в един от най-постоянните състезатели на своя пост през годините, а под ръководството на Антонио Конте разгърна пълния си потенциал именно при „нерадзурите“ преди две години.

Перишич идва и с доста богата визитка. Той печели Бундеслигата и Купата на Германия с екипа на Борусия Дортмунд, а в периода си в Байерн Мюнхен се поздрави с още един златен медал от германския елит, но и с титлата от Шампионската лига. С Интер също така триумфира със „Скудетото“ и Купата на Италия.

Тотнъм отчайващо има нужда от играчи с подобни характеристики, тъй като клубът не е печелил трофей от 2008 г. насам, когато голове на Димитър Бербатов и Джонатан Уудгейт вкараха срещу Челси във финала за Купата на Лигата в Англия.

🎙 “I’m really excited to start with the Spurs family”



Watch Ivan Perišić’s first interview as a Spurs player! 🙌 pic.twitter.com/ktsbfAUEiR