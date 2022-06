Футболни съдии признават, че са хомосексуалисти (ВИДЕО)

Двама футболни съдии от шотландското първенство са сред малцината в най-популярния спорт в света, които признават публично, че са с хомосексуална ориентация, научихме от футболната асоциация в страната.

Крейг Нейпиър и Лойд Уилсън открито признават, че са гейове преди началото на новия сезон, като дори единият от тях споделя, че изминалите 17 години са били ужасни за него, защото обществото го е принуждавало да пази същността си в тайна.

Целта на публичната им изява е да се „промени климата във футбола“, както сами споделят във видеото. Стигмата върху хората с различна сексуална ориентация бавно, но сигурно започва да се вдига.

“We need to see the climate change so that people feel they can be their true self and live happily and comfortably in their own skin.”



An important conversation with Category One referee Craig Napier. pic.twitter.com/bYygya2k23