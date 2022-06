Официално: Дженаро Гатузо е новият старши треньор на Валенсия

Дженаро Гатузо е новият старши треньор на първодивизионния испански отбор Валенсия. 44-годишният италианец подписа договор с клуба до 30 юни 2024-а, съобщиха официално от ръководството на Валенсия.

OFFICIAL STATEMENT | GENNARO GATTUSO #BenvingutGattuso #VCFDNA 🦇 #ElCORdelVCF

Бившият полузащитник на Милан за последно бе треньор на тима на Наполи, с който спечели Купата на Италия през 2020 година.

Във Валенсия Гатузо заменя Пепе Бордалас, който напусна клуба миналата седмица.

Valencianistas, let's experience this season with passion!



👋🏽 🇮🇹 Valencia CF fans, I am here❗#VCFDNA 🦇#ElCORdelVCF pic.twitter.com/9RbzgC8sSp