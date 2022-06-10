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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите!

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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите!

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В днешния ден се изиграха нови девет двубоя, сред които е и мачът на България срещу Гибралтар

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите! - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Завършиха поредните мачове от третият кръг в Лигата на нациите. В днешния ден се изиграха нови девет двубоя, сред които е и мачът на България срещу Гибралтар, който завърши злощастно за "лъвовете", които приключиха при равенство 1:1 като гост.

Ето и цялата програма за деня:
Португалия - Чехия 2:0
1:0 - Жоао Кансело (33)
2:0 - Гонсало Гедеш (38)

Швейцария - Испания 0:1
0:1 - Пабло Сарабия (13)

Швеция – Сърбия 0:1

Норвегия – Словения 0:0

Швеция – Сърбия 0:1
0:1 - Лука Йович (45)

Гърция - Кипър 3:0
1:0 - Анастасиос Бакасетас (9)
2:0 - Зимер Битичи (19)
3:0 Димитрис Лимноис (48)

Косово – Северна Ирландия 3:2
1:0 - Ведат Муричи (9)
2:0 - Вангелис Павлидис (20)
2:1 - Шейн Лавери (45)
3:1 Ведат Муричи (52)
3:2 Даниел Балард (83)

Гибралтар – България 1:1
0:1 - Георги Минчев (45+1)
1:1 Лиам Уолкър (61-д.)

Северна Македония – Грузия 0:3
0:1 Буду Живживадзе 52'
0:2 Квича Кварацкела (62)
0:3 Отар Китешвили (84)

Малта - Естония 1:2
0:1 - Константин Василиев (21)
1:1 Юрген Дегебриеле (56)
1:2 Хенри Аниер (90+4)


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  • 1 Дядо ви Курти от село Пиперково

    4 0 Отговор
    Оле,олееее,олеееее,равен с гиганта Гибралтар..Тези момчета определено ги чака голямо бъдеще в световния футбол.Браво големи сте.....

    00:25 10.06.2022

  • 2 БУби Михайлов-черното тото

    1 0 Отговор
    С Коце Маца,го играхме на точен резултат,сега ще полеем печалбата в Доминикана,вие тук се занимавайте със Слави Трифонов,Бойко чехмеджиев, копейки,и всякаква паплач...Мойте пари поне са спечелени честен хазарт... Хахахаха хахахаха хахахаха....

    00:34 10.06.2022

  • 3 Бойко Шкафа

    1 0 Отговор
    Боби ми дължи поне 50% от печалбата от черното тото,пак се е напил до безпаметност и не ми дИга...Ще му пращам май моя булдог ГешеФ да му разказва физиономията...

    00:37 10.06.2022

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