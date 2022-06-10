Резултати и голмайстори в Лигата на нациите!

Завършиха поредните мачове от третият кръг в Лигата на нациите. В днешния ден се изиграха нови девет двубоя, сред които е и мачът на България срещу Гибралтар, който завърши злощастно за "лъвовете", които приключиха при равенство 1:1 като гост.
Ето и цялата програма за деня:
Португалия - Чехия 2:0
1:0 - Жоао Кансело (33)
2:0 - Гонсало Гедеш (38)
Швейцария - Испания 0:1
0:1 - Пабло Сарабия (13)
Швеция – Сърбия 0:1
Норвегия – Словения 0:0
Швеция – Сърбия 0:1
0:1 - Лука Йович (45)
Гърция - Кипър 3:0
1:0 - Анастасиос Бакасетас (9)
2:0 - Зимер Битичи (19)
3:0 Димитрис Лимноис (48)
Косово – Северна Ирландия 3:2
1:0 - Ведат Муричи (9)
2:0 - Вангелис Павлидис (20)
2:1 - Шейн Лавери (45)
3:1 Ведат Муричи (52)
3:2 Даниел Балард (83)
Гибралтар – България 1:1
0:1 - Георги Минчев (45+1)
1:1 Лиам Уолкър (61-д.)
Северна Македония – Грузия 0:3
0:1 Буду Живживадзе 52'
0:2 Квича Кварацкела (62)
0:3 Отар Китешвили (84)
Малта - Естония 1:2
0:1 - Константин Василиев (21)
1:1 Юрген Дегебриеле (56)
1:2 Хенри Аниер (90+4)
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