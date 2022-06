Лайпциг се похвали с подписа на един от добрите австрийски национали

Ред Бул Лайпциг представи официално днес Шавиер Шлагер, като едно от първите си летни попълнения към състава.

„Биковете“ платиха само €12 млн. за един от най-добрите австрийски национали, като така за пореден път доказаха изключителния си нюх към правене на бизнес във футбола.

24-годишният Шлагер оперира в центъра на терена, като последните няколко сезона игра за Волфсбург, а преди това звездата му изгря в Ред Бул Залцбург. Това обяснява до известна степен решението му да приеме офертата на Лайпциг.

Договорът му е за 4 години, но засега детайли по размера на възнаграждението му не са известни.

Welcome to Leipzig, Xaver Schlager! 🔴⚪️



The 24-year-old signs a contract until 2026 ✍️#WeAreLeipzig pic.twitter.com/RTq58djDJA