Майк Тайсън ще се бие с Джейк Пол на боксовия ринг (ВИДЕО)

Майк Тайсън и Джейк Пол ще вземат участие в поредната боксова демонстрация, след като двамата са се разбрали за мач по-късно тази година. Или поне това твърди младият шоумен в социалните мрежи.

„Благодаря на великия Майк Тайсън за уважението и възможността. Нека реализираме това тази година“, написа Пол в Twitter.

По-рано „Железния Майк“ бе запитан от Джими Кимъл дали би се изправил на ринга срещу набиращия все по-голяма популярност инфлуенсър, превърнал се в боксьор. Той потвърди, че възможността е интересна и си струва да се обмисли.

Джейк Пол междувременно вече има 5 победи от 5 мача на професионалния ринг и все повече бойци започват да го приемат на сериозно.

Thank you to the great Mike Tyson for the respect and opportunity. This year we are making it happen. pic.twitter.com/dlGQUf2EP0