Мане: Когато играя, никой в Сенегал не работи

Новото попълнение на Байерн Мюнхен Садио Мане разказа колко популярен е в родината си Сенегал. В интервю за сайта на баварците футболистът разкри и голямата си мечта в момента.

"Когато играя, никой в Сенегал не работи този ден. Това е като празник. Всички ме гледат по телевизията. Същото ще бъде и сега, докато съм в Мюнхен, когато Байерн ще играе, никой няма да работи в Сенегал. Моята мечта в момента е да спечеля всеки възможен трофей с Байерн. Това наистина искам най-много от всичко", каза Мане, цитиран от пресслужбата на германския отбор.

Договорът на Мане с баварците е до 2025 година. Сенегалецът игра в Ливърпул от 2016 година, като през изминалия сезон отбеляза 23 гола и направи 5 асистенции в 51 мача за отбора.

Servus,Sadio #Mané! 👋😃



Our new signing discusses his personality, his aims with #FCBayern and plenty more! 🎬🔴⚪



📺 https://t.co/skeiR5h6c1#ServusMané #MiaSanMia pic.twitter.com/jUB7uJKsYR