От Пари Сен Жермен представиха в сряда новата фланелка, с която ще играе отборът през сезона 2022/23, съобщиха от клуба.

🆕🏟️👕 Check out our new home shirt for the 22/23 season 🟥🟦 A Parisian kit that combines tradition and modernity. #𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆

В основен модел на шампиона на Франция се превърна звездата на отбора Килиан Мбапе, който наскоро поднови договора си до 2025 година, като отказа да премине в Реал Мадрид.

Новият екип на ПСЖ съчетава традиция и модерност, написаха от клуба.

🆕🏟️👕



Check out our new @nikefootball home kit for the 22/23 season 🟥🟦



For the first time, our partners @QatarAirways and @goatapp appear on the first team kit.#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆



🔗 https://t.co/lIr1GOBRzw pic.twitter.com/h3G9YaazOx