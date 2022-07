Хабиб Нурмагомедов: Бих се завърнал в октагона за бой срещу Майкъл Джордан (ВИДЕО)

Хабиб Нурмагомедов обяви, че би се завърнал в смесените бойни изкуства, ако получи предложение за бой срещу баскетболната легенда Майкъл Джордан.

Дагестанецът бе запитан от ESPN за пореден път, заради коя популярна личност би се завърнал в октагона и така се получи този интересен отговор.

Хабиб се пенсионира малко след разгара на пандемията, тъй като баща му почина в следствие на инфекция от COVID-19. Той приключи непобеден в UFC, като успя да победи всеки един от големите си конкуренти за шампионския пояс.

