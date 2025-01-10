07.30 Тенис: турнир в Аделаида - МАХ Спорт 2
09.00 Голф: Тийм Къп - МАХ Спорт 4
12.00 Волейбол: Купа България Левски - Пирин - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Аделаида - МАХ Спорт 2
14.00 Ски рали: Световна купа в Шахдаг, спринт - Евроспорт 1
14.30 Волейбол: Купа България ЦСКА - „Дея“ - МАХ Спорт 1
15.30 Футбол: „Лудогорец“ - „Йънг Бойс“ - Диема спорт
17.30 Волейбол: Купа България „Нефтохимик“ - „Локомотив Авиа“ - МАХ Спорт 1
18.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Крайшберг, биг еър - Евроспорт 1
20.00 Футбол: „Нант“ - „Монако“ - Диема спорт
20.30 Волейбол: „Берое“ - „Монтана“ - МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол: „Олимпиакос“ - „Байерн“ - МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: Борусия Дортмунд - Байер Леверкузен - Диема спорт 3
21.45 Футбол: „Лацио“ - „Комо“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Уикъмб“ - „Портсмут“ - Нова спорт
22.00 Футбол: „Райо Валекано“ - „Селта“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Астън Вила“ - „Уест Хем“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Оксер“ - „Лил“ - Диема спорт
02.00 Хокей: НХЛ, „Каролина“ - “Ванкувър“ - МАХ Спорт 3
03.00 Тенис: турнир в Оуклънд, финал - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в петък (10 януари)
10 Януари, 2025 06:53 146 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
07.30 Тенис: турнир в Аделаида - МАХ Спорт 2
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