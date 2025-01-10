Спортът по ТВ в петък (10 януари)

Алберт Попов: Работил съм много за тази 1 минута и 45 секунди

Алберт Попов излезе с коментар в социалната мрежа Инстаграм след първата си победа в кариерата. Тя бе спечелена в слалома в Мадона ди Кампильо, Италия ...