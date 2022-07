От фигуристка до филми за възрастни

Една от най-известните порнозвезди в Америка - Джада Кай си спомни с носталгия кариерата си на фигуристка. 29-годишната брюнетка от филипински произход стигна и до националния отбор на САЩ преди време под истинското си име Мелиса Буланхагуи.

All my links are available on https://t.co/0NoGbXXymn



Photo by Madstudio_lv pic.twitter.com/QmtjtjDO9b — Jada Kai (@LilJadaKai) June 4, 2021

“Детството ми мина на кънки, защото родителите ми ме тласкаха към кариера в спорта. Постигах лесно успехи, защото бях добра, но след гимназията започнах да се притеснявам, че може да остана девственица. После открих мръсницата в себе си", споделя високата едва 152 см Джада.

Thank a vet and service members for my FREE onlyfans today! pic.twitter.com/usfI6es2lK — Jada Kai (@LilJadaKai) May 30, 2022

В крайна сметка тя се отказва от фигурното пързаляне след скандал преди Олимпиадата в Сочи през 2014 г. Въпреки че печели националния шампионат на Америка и по право би трябвало да отиде на Игрите, в Сочи е изпратена шампионката при девойките.

New pics on onlyfans 🙂 pic.twitter.com/7MSI0P8f8S — Jada Kai (@LilJadaKai) June 17, 2022

Let's pretend we're at Paradise together. pic.twitter.com/rKDSWDQzko — Jada Kai (@LilJadaKai) April 14, 2022