Арсенал плати €52 млн. за новия си №9

Ето, че новината, която всички в Арсенал очакваха с нетърпение в последните няколко седмици, вече е факт. Габриел Жесус бе представен официално с фланелката с №9 на гърба.

25-годишният бразилец ще струва €52 млн. на „артилеристите“. Това го поставя под №5 във вечната ранглиста на входящите трансфери в клуба, отстъпвайки само на Никола Пепе (€84 млн.), Пиер-Емерик Обамеянг (€66 млн.), Бенджамин Уайт (€61 млн.) и Александър Лаказет (€67 млн.).

Жесус пристига от Манчестър Сити, където в продължение на няколко години бе спряган за директен наследник на Серхио Агуеро, но по-често в последствие започна да се подвизава на дясното крило.

Сред суеверните привърженици на „топчиите“, има такива, които смятат, че над екипа с №9 тегне проклятие още от дните, когато Едуардо носеше фланелката. Бразилецът с хърватски паспорт демонстрираше страхотен талант, но едно ужасно счупване на крака му стана причина за последвалия провал в кариерата му. След това тениската бе носена още от Лукас Перез, Жулио Баптиста, Лукас Подолски и Александър Лаказет. Всеки един от тях бе страхотен в определена част от кариерата си, но с този номер нещата просто не се случиха в Арсенал.

