Отиде си легенда на Манчестър Сити

Изключително тъжни новини дойдоха от Англия, след като след тежка битка за своя живот ни напусна легендарния футболист на Манчестър Сити Иън Мелър. Информацията стана достояние, благодарение на неговия син – Нийл, който е бивш футболист на Ливърпул и Уест Хем, а сега се подвизава като журналист за Sky Sports.

Той публикува прочувствено съобщение в Twitter след кончината на баща му: „Моят татко, моят герой. Обичам те! Благодаря ти за всичко! Всички сме покрусени от болката и твоята кончина. Благодаря на докторите, които помагаха в последните дни в битката за с болестта“, написа Нийл.

My Dad 💔My Hero

I love you 💔 Thank you for everything



19/02/1950💔01/05/2024



We are all absolutely devastated to have lost my Dad.

Big thanks to St Ann’s Hospice and all their brilliant staff who helped during those last days as he battled so hard against amyloidosis 🙏♥️ pic.twitter.com/uxPDT6kp9E