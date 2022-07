Ето ги най-лудите моменти на Кобрата и Чисора

Може и да има въпросителни какво е останало в резервоара на Дерек Чисора като боец, но никой не може да се съмнява в неговата стойност като човек, който носи забавление. Дел Бой се е бил срещу някой от най-големите имена в бокса и макар да натрупа някои загуби, продължава да се котира, защото е бокс офис – и между въжетата, и извън тях.

Чисора често влиза в заглавията, макар понякога по грешните причини. Това му донесе експлозивна кариера, която не донесе много скучни моменти. Вече на 38 г. не се притеснява да разкрие какво мисли или да се разгневи. Така че, феновете може да очакват още фойерверки преди сблъсъка му с Кубрат Пулев, който също може да бъде скандален тази събота. Ето някои от лудите им моменти.

ХВЪРЛЕНА МАСА СРЕЩУ ДИЛИАН УАЙТ ПРЕЗ 2016

Най-лудият момент на Чисора е този, с който започваме. Нещата вече бяха доста напрегнати между него и съперника му Уайт и феновете очакваха сериозен мач, защото и доста груби думи бяха разменени помежду им. Седмица преди сблъсъка Чисора лисна чаша вода в лицето на Уайт, което предизвика сериозен бой между екипите на двамата боксьори.

На финалната пресконференция преди срещата, която бе подгряваща преди защитата на титлата на Антъни Джошуа срещу Ерик Молина, Чисора обвини съперника, че „застрашава живота му“. Уайт отговори, като го нарече „страхливец“. „Искаш ли да започнем още сега боя? Защото ако искаш, аз съм готов“, заяви Чисора.

Дел Бой отвърна, че той е най-лошият човек, който Уайт ще срещне някога и същиса всички, като вдигна масата пред него и я хвърли към противника. Все пак трябва да похвалим Уайт, който въобще не трепна, а Чисора бе спрян от гардовете.

ШАМАР В ЛИЦЕТО НА ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

Чисора имаше огромна възможност когато се изправи срещу действащия шампион на WBC Виталий Кличко в Мюнхен през 2012 г. и направи всичко възможно да влезе под кожата на украинеца. При срещата им на кантара те приближиха главите си един към друг. Чисора изненадващо зашлеви шамар в лицето на Кличко, който обаче не реагира, а изглеждаше по-шосиран, отколкото ядосан. На пресконференцията след това Кличко каза, че ще остави юмруците му да говорят.

Действията на британеца бяха осъдени от шефа на WBC Хосе Сулайман, а Чисора бе глобе 31 600 паунда. Но това не го успокои, защото докато влизаше на ринга той изплю вода в лицето на брата на Виталий – Владимир. Той също като брат си предния ден, не реагира. А украинците взеха реванш, като спечелиха мача.

БОЯТ С ДЕЙВИД ХЕЙ

Днес Чисора и Хей са добри приятели, но не винаги е било така. До миналата година Хай бе мениджър на Чисора и му осигури няколко добри мача, след като Дел Бой подписа през 2018 г. договор с Хеймейкър Боксинг.

След загубата на Чисора от Виталий в Мюнхен той се забърка в още проблеми след сблъсък с Хей, който бе в залата, търсейки възможност за бой с украинеца. Дел Бой говореше на пресконференция, когато Хей се появи и започна да разменя реплики с промоутъра на Виталий – Бернд Бонте. Германецът предложи на Хей да се срещне с Чисора, който „показал сърце в боя“.

Тогава Чисора се включи в разговора и заканите прерастнаха в бой. След като двамата бяха разтървани, Чисора крещеше „Дейвид ще те застрелям. Кълна се в Бог, ще те застрелям“. Чисора бе арестуван след това и държан 7 часа преди да бъде освободен. Двамата с Хей се срещаха на ринга само пет месеца по-късно и Хей го нокаутира в пети рунд.

КАЗА НА УАЙТ „ЩЕ МИНА ПРЕЗ ТЕБ КАТО РАЗХЛАБИТЕЛНО“

Шоуто „Без ръкавици“ е предлагало на феновете на бокса много зрелищни вербални битки. Но това, което Чисора каза на Дилиян Уайт преди втория им бой през 2018 е сред най-великите.

„Взимал ли си някога разхлабително?“, попита Чисора водещия Джони Нелсън. „От онези, дето гълташ, чакаш 20 минути и тичаш в тоалетната, защото просто минават през теб? Аз ще мина по този начин през Уайт“.

Всъщност Уайт премина през Чисора с нокаут в 11-ия рунд.

