Чисора: Когато публиката в Лондон запее, планът за мача излита през прозореца (ВИДЕО)

Дерек Чисора публикува мотивиращо видео за своите последователи в Twitter, в което разкрива същността си на атлет, независимо от противника.

„Когато публиката запее „Ооо, Дерек Чисора“, планът за мача излита през прозореца. Ще спра Пулев пред своите фенове. Това ще ви хареса“, каза британецът в своята публикация.

Двамата ще се боксират на 9 юли в „О2 Арена“ в Лондон, а залогът по всичко личи ще е кариерата на всеки един от двамата бойци.

When they start singing that beautiful song 'Oh Derek Chisora' the game plan goes out the window. I will stop @KubratPulev at @TheO2 in front of my home fans. You're going to love it 😉 #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/CnHQOp0dnv