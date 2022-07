Френският национал Пол Погба пътува към Торино, за да завърши трансфера си в Ювентус. 29-годишният халф пусна видео от самолета, с който лети към италианския град.

Полузащитникът ще премине медицински прегледи в събота, след което ще бъде представен официално от „бианконерите”.

Погба се завръща на „Алианц Стейдиъм” като свободен агент, след като договорът му с Манчестър Юнайтед изтече. Французинът премина на „Олд Трафорд” през 2016 година именно от Ювентус.

Тогава английският клуб плати за него 105 млн. евро.

“See you soon”. Paul Pogba, flying to Turin: he’s arriving in the afternoon in order to complete his comeback to Juventus. ⚪️⚫️🛩 #Juventus



Medical tomorrow and club official statement to follow. Pogba, back to Juventus. ⤵️🎥 pic.twitter.com/7nCx065SRc