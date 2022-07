Ливърпул представи екстравагантен екип за гостуване (СНИМКИ и ВИДЕО)

Отборът на Ливърпул официално представи новия си екип за гостуване за сезон 2022/2023. Главозамайващият нов дизайн е вдъхновен от оживената музикална сцена в града от началото на 90-те години на миналия век. В краткия клип, който пуснаха „червените“, се казва, че градът Ливърпул е разпознаваем заради футбола и музиката си.

Новата фланелка връща назад към времето с многоцветен мраморен модел, върху бял основен цвят, завършен с черен маншет на ръкава.

🥁 Introducing our new 2022/23 @nikefootball away kit... Available for early access with @LFCRetail 😍 Full release August 19. pic.twitter.com/TMEEJEwldk

На обратната страна на фланелката седи числото „97“ с вечния пламък в памет на всички тези деца, жени и мъже, които загубиха живота си в катастрофата на Хилсбъро.

Не след дълго феновете ще могат да видят новия екип в действие, тъй като отборът ще го носи за първия си мач от предсезонната подготовка срещу Манчестър Юнайтед по-късно във вторник. Той ще бъде пуснат за свободна продажба на 19 август.

Play to your own beat 🎶



Our 2022/23 @nikefootball away kit is inspired by Liverpool's vibrant music scene 🤩