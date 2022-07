Англия разпиля Норвегия в исторически мач и се класира за 1/4-финалите на Евро 2022

Англия достигна четвъртфиналите на домашното европейско първенство по футбол за жени, след като разби Норвегия с впечатляващото 8:0 на „Амекс Стейдиъм“ в Брайтън. „Лъвиците“ не оставиха шанс на съперника и влязоха в историята като първия тим, отбелязал осем гола на шампионат на Стария континент при мъжете и жените.

Възпитаничките на селекционера Сарина Вигман решиха всичко в срещата още през първата част, когато буквално пометоха скандинавките, реализирайки шест безответни гола. Тон за разгрома даде Джорджа Стануей, която откри от дузпа в 12-та минута. Три по-късно Лорън Хемп покачи на 2:0, а след около половин час игра Елън Уайт оформи класиката. До края на полувремето тя се разписа още веднъж, а две попадения вкара Бет Мийд.

