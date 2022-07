Милан не проявява интерес към Луис Суарес

Милан не проявява интерес към нападателя Луис Суарес, въпреки информациите, които свързват бившия футболист на Ливърпул и Барселона с шампиона в Серия "А". Приоритет за "росонерите" към момента е привличането на белгиеца Шарл де Кетелар, който обаче е желан и от английския Лийдс, съобщава популярният спортен журналист Фабрицио Романо. Преговорите с настоящия му отбор Брюж продължават.

В края на миналия сезон тимът на Милан спечели първа титла в Серия "А" от 2011 година насам. Ръководството на клуба работи усилено по селекцията, а към момента договор с 35-годишния Суарес не влиза в плановете. Договорът на Луис Суарес с Атлетико Мадрид изтече в края на юни след дра успешни сезона в Ла Лига. Уругвайският футболист иска да остане в Европа и да се подготви по най-добрия начин за предстоящото Световното първенство в Катар в края на 2022 година.

