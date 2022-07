Сделката е факт: Левандовски вече е футболист на Барселона

Звездата на Байерн Мюнхен - Роберт Левандовски, преминава в Барселона. Тежките и мъчителни преговори между двата гранда са били финализирани късно вечерта, според трансферните експерти Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

Полякът няма да присъства на представянето на баварците за новия сезон и ще лети за каталунската столица. "Лос кулес" ще платят общо 50 млн. евро за стрелеца - 45 фиксирана сума, плюс 5 милиона под формата на бонуси.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw