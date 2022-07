В Германия: Трансферът на Роналдо в Байерн Мюнхен е въпрос на време

Трансферът на Кристиано Роналдо в Байерн Мюнхен е въпрос на време. Това намекна журналистът от Abendzeitung Максимилиан Кох, който e приближен до баварския гранд. Той пусна пост в Twitter „Кристиано, Байерн”, придружен с пясъчен часовник.

Известно е, че португалецът иска да напусне Манчестър Юнайтед и да премине в отбор, който играе в Шампионската лига, като приоритет за него са баварците.

На „Алианц Арена” ще имат нужда от заместник на Роберт Левандовски, който напуска в посока Барселона. Байерн вече отказа да вземе Роналдо, но се смята, че агентът на португалеца Жорже Мендеш ще настоява клубът да промени позицията си, след като окончателно се раздели с Леви.

Счита се, че Роналдо би могъл да напусне Манчестър Юнайтед срещу 14-15 млн. евро.

Jorge Mendes has intention to insist again with Bayern because he thinks the club will change their position regarding signing Cristiano Ronaldo if Robert Lewandowski leaves. Bayern are currently saying 'no', but Mendes will push and insist until the end [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/ZSEgZPvXhf