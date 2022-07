Най-голямата трансферна сага за лятото приключи. Барселона официално обяви трансфера на Роберт Левандовски от Байерн Мюнхен. Полякът ще подпише тригодишен договор с опция за удължаване с още една година.

Трансферната сума възлиза на 45 милиона евро фиксирана цена, плюс 5 милиона евро като бонуси.

Въпреки успешните преговори, трансферът идва с доста проблеми на фона на финансовото състояние на "лос кулес", първият от които е заплатата на Левандовски. Барселона ще трябва да намери начин да го регистрира заедно с вече подписалите Франк Кесие, Андреас Кристенсен и Рафиня.

Не е ясно и с кой номер ще игра стрелецът – неговият любим номер 9 е зает от Мемфис Депай.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173