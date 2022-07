Българската звезда в спринта Ивет Лалова бе избрана в Комисия на атлетите към Световната атлетика. Гласуването се проведе по време на шампионата на планетата, който върви в Юджийн, Орегон (САЩ) и в него участие взеха самите състезатели, съобщава Telegraph.bg.

Ивет не само намери място в комисията, но събра и най-много гласове от всички номинирани. Тя получи 615 вота и изпревари украинската хърделистка Анна Ружкова (607), швейцарската спринтьорка Леа Шпрунгер (585), нидерландската спирньорка Лисане се Вите (560), канадския бегач на средни и дълги бягания Матю Хюз (555) и японският състезател по спортно ходене Тошиказу Яманиши (494).

Новоизбраните и старите шестима членове на комисията ще имат работна среща за предаване на караула през ноември заедно с продължаващите членове на Комисията, в момента ръководени от председателя Рено Лавиени (Франция) и неговата заместничка Валери Адамс от Нова Зеландия.

• @IvetLalova 🇧🇬

• Anna Ryzhykova 🇺🇦

• @LeaSprunger 🇨🇭

• @lisannedewitte 🇳🇱

• Matthew Hughes 🇨🇦

• Toshikazu Yamanishi 🇯🇵



World Athletics is pleased to announce the results of the Athletes' Commission elections, which took place at the #WorldAthleticsChamps 👇