Шампионският пояс на Мохамед Али бе продаден за 6,18 млн. долара

Шампионският пояс на Мохамед Али от култовия мач наречен „Меле в джунглата“ бе продаден за 6,18 млн. долара на търг. Титлата от WBC спечелена от легендарния бой с Джордж Форман през 1974 г. в Заир, бе пусната за продажба от американския бизнесмен Трой Кинунен, който има над 1600 свързани с бокса предмета в колекцията си.

Самият пояс, позлатен и зелен на цвят има стойност около 500 хиляди долара, според оценителска фирма в Далас, Тексас. На търга организиран от фирма Heritage Auctions победител бе Джим Ирсей, собственик на тима по американски футбол Индианаполис Колтс. Той плати 6,18 млн. долара, за да има пояса.

„Представяме ви символ на едно от най-великите постижения – титлата на WBC в тежка категория спечелена от Мохамед Али с победа над Джордж Форман в известния мач „Меле в джунглата“, каза говорител на аукционната къща.

На търга бяха продадени и други ценни реликви от колекцията на Кинунен, включително червената роба носена от Мохамед Али при излизането му на ринга преди „боя на века“ срещу Джо Фрейзър. Тя бе продадена за 348 000 долара.

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!🙏 pic.twitter.com/REJOGV1Cwq