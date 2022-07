Тайсън Фюри отново получи приза за най-добрия боксьор в света

Тайсън Фюри получи за втори път в кариерата си приза за най-добър боксьор през годината от наградите на ESPN.

„Циганския крал“ бе определен за №1 през 2021 г. в конкуренцията на Олександър Усик, Саул Алварез и Терънс Крауфорд. Карло Джермел и Девин Хани междувременно станаха безспорни шампиони в своите тегови категории, но също останаха зад британеца.

Фюри нокаутира Дилиан Уайт през миналия септември, след като преговорите за бой с Джошуа и Усик за обединяване на титлите пропаднаха.

I Came I Saw I Conquered 👑🥊



Thank you Wembley, We Made History!



God Bless You All, My Family and My Team. All Glory Be To My Lord and Saviour Jesus Christ #GypsyKing pic.twitter.com/SYsX17A9vA