Ливърпул продава името на новата трибуна на “Анфийлд”

Изпълнителният директор на Ливърпул Били Хоугън заяви, че “червените” могат да продадат името на новата трибуна на “Анфийлд” за набиране на допълнителни средства за тима. 19-кратните шампиони на Англия в момента реконструират една от трибуните на емблематичното съоражение в проект на стойност 80 милиона паунда, който трябва да бъде завършен до началото на сезон 2023/24, и ще добави 7000 хиляди места, като общият капацитет на стадиона трябва да достигне до 61 хиляди места.

A significant milestone has been reached on the Anfield Road expansion project, as the 300-tonne roof truss has been carefully lifted into place 🏟



Check out the progress ⤵️ pic.twitter.com/iwe0mqXjhf