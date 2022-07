Ливърпул спечели първи трофей за сезона

Носителят на ФА Къп през миналата кампания – Ливърпул, срази с 3:1 шампиона на Англия – Манчестър Сити, и успя да вдигне трофея на Къмюнити шийлд за пръв път от 2006-а година насам. Двата отбора изиграха фамозен мач на „Кинг Пауър Стейдиъм“ в Лестър и за първи път „червените“ спечелиха този трофей под ръководството на Юрген Клоп, като германецът вече няма купа, която да не е печелил, докато е мениджър на мърсисайдци.

Ливърпул на два пъти повеждаше в резултата за Суперкупата на Англия, като първо Трент Александър-Арнолд откри резултата в 21-ата минута, но Хулиан Алварес изравни резултата в 70-ата. Така се стигна до 83-ата, когато Мохамед Салах от дузпа отново поведе Ливърпул напред, а в добавеното време на срещата Дарвин Нунес реализира третия гол за своя отбор, предаде "Гонг".

Цял мач за „гражданите“ игра голямата звезда Ерлинг Халанд, който не демонстрира нищо сериозно за своя нов отбор, а през втората част в игра влезе Дарвин Нунес за „червените“ и на практика неговото докосване с глава спомогна за дузпата на мърсисайдци, както и третият гол.

Двата отбора започнаха в страхотно темпо срещата, а в първияте три минути два удара на играчи на Ливърпул бяха блокирани от защитници на Сити. Мохамед Салах получи диагонален пас в третата и овладя. Той елиминира един на един Кансело и шутира с левия крак, но топката спря във външната страна на мрежата на вратата, пазена от Едерсон.

Ман Сити отговори с опасен и фронтален удар от Кевин Де Бройне, но Жоел Матип сложи крак на пътя на топката и тя отиде в корнер. След него Нейтън Аке игра с глава, но стреля неточно. В 14-ата минута Александър-Арнол достави центриране към самотния вляво на наказателното поле на Сити - Робъртсън. Шотландецът стреля с глава от малък ъгъл, но встрани от вратата на бразилеца Едерсон.

След 21 минути игра символичните домакини откриха резултата. Луис Диас получи топката вляво и даде назад за Тиаго Алкантара. Той видя вдясно Мохамед Салах, който овладя и върна за Трент. Десният бек на Ливърпул отправи удар, топката се отби леко в главата на Аке и промени траекторията си, след което влетя във вратата на "гражданите" - 1:0.

Четири след това Риад Марез изведе Де Бройне, който тръгна с топката в наказателното поле на "червените" и шутира от малък ъгъл, но встрани от вратата на Адриан. В 34-ата минута Трент беше излязал напред, а Сити открадна топката и реализира атака през неговата зона. Бернардо Силва намери Ерлин Халанд, който шутирас левия крак, а Адриан Спаси. Последва ново центриране на Силва към Халанд, но норвежецът опита да отиграе с крак, вместо с глава, и сбърка в този случай.

След регистрирания гол Сити започна да владее по-сериозно топката, като тимът опитваше да предлага разнообразност в атака при крилата си. Със старта на втората част се видя дълъг, диагонален пас от Родри към Марез. Алжиренцът елиминира с игра Робъртсън и шутира с левия крак слабо, за да може да се види намеса от Адриан Сан Мигел.

В 58-ата минута Гуардиола смени Марез и Грийлиш, а на тяхно място влязоха Фил Фоудън и Хулиан Алварес. В същия момент Юрген Клоп вкара в игра Дарвин Нунес, който замени Роберто Фирмно в нападението на "червените". В 64-ата минута се видя отлично положение пред Дарвин Нунес, който получи пас зад гърба на Сити от Хендерсън. Той излезе очи в очи срещу Едерсон и стреля, а бразилецът с глава отрази удара на уругваеца.

Двадесет минути преди края Сити реализира попадение във вратата на Ливърпул. Де Броне намери Фил Фодън, който шутира, а Адриан отби. В последствие испанецът възстанови контрола си върху топката, слагайки двете си ръце върху нея, но Фодън я отмъкна с крака си, за да може Алварес да я довкара. След ситуацията последва преразглеждане чрез ВАР. След него пък реферите прецениха, че няма фаул срещу стража на мърсисайдци и голът беше зачетен - 1:1.

Десет минути преди края Дарвин Нунес стреля с глава след центриране, а топката срещна ръката на Рубен Диаш. Реферът Крейг Поусън пък отиде да погледне мониторите на ВАР, макар ясно да се видя, че португалецът играе с ръка в реално време още. В крайна сметка наказателният удар беше даден, а зад топката застана Мохамед Салах. Египтянинът стреля силно в долния ляв ъгъл на Едерсон. Бразилецът се хвърли там, но ударът беше прекалено качествен, за да се намеси стража - 2:1 за Ливърпул.

Три преди края Милнър пласира чудесно центриране към Дарвин Нунес. Уругваецът се извиси и стреля с глава, но за негов малшанс топката отиде край вратата на Едерсон. В добавеното време на срещата Дарвин Нунес вкара първия си гол в официален мач за Ливърпул. Андрю Робъртсън получи центриране вляво на наказателното поле и видя Дарвин Нунес. Уругваецът атакува топката с глава и я прати за трети път във вратата на Едерсон - 3:1. Малко след това Халанд направи чудовищен пропуск, след като от няколко метра при легнал Адриан след удар нацели напречната греда на "червените".

