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Спортът по ТВ във вторик (26 юли)

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Спортът по ТВ във вторик (26 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторик (26 юли) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


12.00 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1
15.00 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап Евроспорт 1
17.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 2
18.00 "Созопол" - "Спартак" (Пл) Диема спорт
18.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 3
18.00 Колоездене: Обиколка на Валония, четвърти етап Евроспорт 1
20.30 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1
22.00 "Шамрок" - "Лудогорец" Диема спорт 3
22.00 Европейско за жени, полуфинал БНТ 3
03.30 "Барселона" - "Ювентус" МАХ Спорт 4


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