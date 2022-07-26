Спортът по ТВ във вторик (26 юли)

В Норвегия: ЦСКА ще плати между между 500 и 700 хиляди евро за халф

Отборът на ЦСКА ще плати между между 500 и 700 хиляди евро на норвежкия Сарпсборг 08 за халфа Джонатан Линдсет, съобщава изданието „VG“. В ...