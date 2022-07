Интернет сензациите KSI и Логан Пол подписаха договор с Арсенал

Интернет сензациите KSI и Логан Пол подписаха договор с клуба от Висшата лига на Англия, Арсенал. Ютубърите, които имат и кариера в бокса, ще доставят на Артилеристите своята енергийна напитка Prime.

KSI, чието истинско име е Джей Джей Олатунджи, бе на ринга два пъти срещу Логан Пол, като дебюта им бе един срещу друг и завърши наравно. KSI след това победи Пол в професионален сблъсък, а след като битките им на ринга приключиха, двамата са добри приятели и бизнеспартньори.

KSI оповести в социалните мрежи за сделката, а освен това е голям фен на Арсенал.

PRIME X ARSENAL



This is honestly one of the greatest days of my life. A childhood dream. To be able to sponsor Arsenal with Prime and have it at the stadium for everyone to drink including the players!!! Feeling good about Arsenal this season too so I’m gassed @Arsenal pic.twitter.com/EpRg6hnDdT