Бой между Хоакин и френски национал в контрола (ВИДЕО)

Контролните мачове през това лято се превърнаха в истинско бойно поле, защото за пореден път ставаме свидетели на бой между играчи и то доста именити такива. Испанската легенда на Реал Бетис - Хоакин, едва не скочи на юмруци срещу френския национал от Олимпик Марсилия - Матео Гендузи. Новината съобщи GMS.

Двамата се спречкаха преди едно от статичните положения в мача, като разправията им прерасна в масова суматоха, която прилягаше повече на финал за международен турнир, отколкото за среща, която единствено цели обиграването на двата състава.

Съдията на двубоя реши да сложи точка на конфликта с надуване на свирката за край на мача, защото и без друго грозните сцени се разиграха в добавеното време при резултат 1:1.

Guendouzi in the thick of it again, in a friendly against Real Betis… pic.twitter.com/YYGQltvdqr