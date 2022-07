Топ 10 на отборите с най-много фенове

Кои са футболните отбори с най-много фенове по света? LiveScore направи именно такава класация. В нея са подредени тимовете с най-много последователи в социалните мрежи.

Критици на класацията твърдят, че тя не отразява реално кои са най-обичаните футболни отбори, защото в нея присъстват тимове като ПСЖ и Манчестър Сити, появили се на „картата“ заради пари, а не заради богата история и традиции.

Въпреки това класацията дава представа кои са най-популярните футболни отбори. На първо място с над 270 милиона последователи е Реал (Мадрид). Друг испански гранд – Барселона, е на второ място с 256 милиона фенове. Следват Манчестър Юнайтед, ПСЖ, Ювентус, Челси, Ливърпул, Байерн, Манчестър Сити и Арсенал. Вижте класацията:

⚪️ @realmadrid top the list of most fans on social worldwide 📲💪 pic.twitter.com/Ejxo0sjYCM